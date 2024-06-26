У Дергачах під Харковом “прильоти” по житловому сектору: п’ятеро постраждалих
П’ятеро людей постраждали внаслідок ударів по житловому сектору у місті Дергачі Харківської області близько 15:30, повідомляє голова МВА Вячеслав Задоренко.
За його словами, літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та жінки – гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Про те, що КАБами б’ють по Дергачах, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 16:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро людей постраждали внаслідок ударів по житловому сектору у місті Дергачі Харківської області близько 15:30".