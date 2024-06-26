У Харкові було чутно вибухи: Задоренко повідомив про удари КАБами по Дергачах

Декілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30.

Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про КАБ, який летить у напрямку Харкова чи передмістя.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути обережними.

З таким самим закликом звернувся до харків’ян мер Ігор Терехов.

Про те, що КАБами б’ють по Дергачах – повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.