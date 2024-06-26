У Харкові було чутно вибухи: Задоренко повідомив про удари КАБами по Дергачах
Декілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30.
Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про КАБ, який летить у напрямку Харкова чи передмістя.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути обережними.
З таким самим закликом звернувся до харків’ян мер Ігор Терехов.
Про те, що КАБами б’ють по Дергачах – повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Дергачі, задоренко, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 15:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30".