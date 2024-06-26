ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська. Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Авіація окупантів, з боку Бєлгорода завдала ударів 11 КАБами по позиціях українських військ біля Липців.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Синьківки. Ще дві атаки російських військ українські захисники відбили неподалік Стельмахівки і Берестового. Авіація окупаційних військ завдала ударів 12 КАБами по районах Табаївки і Борової.