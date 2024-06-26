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ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину

Суспільство 13:39   26.06.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська. Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Авіація окупантів, з боку Бєлгорода завдала ударів 11 КАБами по позиціях українських військ біля Липців.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Синьківки. Ще дві атаки російських військ українські захисники відбили неподалік Стельмахівки і Берестового. Авіація окупаційних військ завдала ударів 12 КАБами по районах Табаївки і Борової.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська. Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".