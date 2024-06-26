Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня противник уже трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла удары 11 КАБами по позициям украинских войск возле Липцев.
На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск украинские защитники отбили неподалеку от Стельмаховки и Берестового. Авиация оккупационных войск нанесла удары 12 КАБами по районам Табаевки и Боровой.
Читайте также: На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, КАБ, оккупанты, окупанти, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня противник уже трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".