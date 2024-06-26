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Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ

Общество 13:39   26.06.2024
Виктория Яковенко
Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня противник уже трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла удары 11 КАБами по позициям украинских войск возле Липцев.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск украинские защитники отбили неподалеку от Стельмаховки и Берестового. Авиация оккупационных войск нанесла удары 12 КАБами по районам Табаевки и Боровой.

Читайте также: На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня противник уже трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".