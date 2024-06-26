Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ

Сегодня противник уже трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла удары 11 КАБами по позициям украинских войск возле Липцев.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск украинские защитники отбили неподалеку от Стельмаховки и Берестового. Авиация оккупационных войск нанесла удары 12 КАБами по районам Табаевки и Боровой.