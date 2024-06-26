В Харькове были слышны взрывы: Задоренко сообщил об ударах КАБами по Дергачам
Несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30.
Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о КАБе, который летит в направлении Харькова либо пригорода.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть осторожными.
С таким же призывом обратился к харьковчанам мэр Игорь Терехов.
О том, что КАБами бьют по Дергачам — сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Дергачи, задоренко, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 15:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30".