В Харькове были слышны взрывы: Задоренко сообщил об ударах КАБами по Дергачам

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о КАБе, который летит в направлении Харькова либо пригорода.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть осторожными.

С таким же призывом обратился к харьковчанам мэр Игорь Терехов.

О том, что КАБами бьют по Дергачам — сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.