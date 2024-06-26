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У Харкові знову прогриміли вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБ

Події 16:45   26.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові знову прогриміли вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБ

Близько 16:40 у Харкові було чутно серію вибухів.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про КАБ, який летить у напрямку Харкова.

Про вибухи також написав мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Військові РФ завдали удару КАБами по житловому сектору в Дергачах, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко. Пізніше він додав, що постраждали п’ятеро людей. За його словами, літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, а у двох дітей та жінки — гостра реакція на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих від удару КАБом по приватному сектору дев’ять.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 16:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:40 у Харкові було чутно серію вибухів".