Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:44
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську
“Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі бойових дій, що тривають на півночі Харківської області 25 червня. Геолоковані кадри, що опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська й Тихого”, – поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) про події на фронті.
07:10
Вночі тривога була на Харківщині через російську авіацію
Після відбою о 23:53 тривогу в Харкові та області оголошували з 01:37 до 05:30. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації.
Станом на 07:10 повітряна тривога є актуальною для Вовчанської та Липецької громад.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".