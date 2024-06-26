Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті

Події 07:44   26.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:44

ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську

“Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі бойових дій, що тривають на півночі Харківської області 25 червня. Геолоковані кадри, що опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська й Тихого”, – поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) про події на фронті.

Ілюстрація: мапа ISW

07:10

Вночі тривога була на Харківщині через російську авіацію

Після відбою о 23:53 тривогу в Харкові та області оголошували з 01:37 до 05:30. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації.

Станом на 07:10 повітряна тривога є актуальною для Вовчанської та Липецької громад.

Читайте також: Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили
26.06.2024, 07:34
Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті
26.06.2024, 07:44
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2024, 06:00
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
26.06.2024, 00:27
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
25.06.2024, 18:30
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
25.06.2024, 22:09

Новини за темою:

23:40
Головні новини Харкова 25.06: “прильоти”, 90 наших повернули з полону РФ
23:15
Головні новини Харкова 24 червня: Терехов написав генсеку ООН, удар КАБами
19:39
Головні новини Харкова 23 червня: удар чотирьох бомб, ситуація на фронті
15:03
У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами
23:06
Головні новини Харкова 21 червня: вирок коригувальнику, потонула дитина

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".