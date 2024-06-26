Генштаб ЗСУ на 10:00: в районі Вовчанська тривають дві ворожі атаки
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищені три ББМ, артсистема, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджені ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Уражені 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".