Генштаб ЗСУ на 10:00: в районі Вовчанська тривають дві ворожі атаки

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищені три ББМ, артсистема, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджені ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Уражені 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.