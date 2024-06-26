Генштаб ВСУ на 10:00: в районе Волчанска продолжаются две вражеские атаки

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем, сообщил Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ, артсистема, пять автомобилей и три единицы спецтехники. Также повреждены еще семь единиц вооружения и военной техники. Поражены 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируется.