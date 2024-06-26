США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что если ВС РФ попробуют продвигаться дальше, чем их так называемая «санитарная зона» в сторону Харькова, США разрешат применить по территории РФ ATACMS.
«Я думаю, что (при наступлении РФ на Харьковскую область — Ред.) мы увидели в действии эффективность и наших сил, и поддержки Запада. Потому что, как мне кажется, четко были определены разрешением бить западным оружием по территории России своеобразные «красные линии» для Путина. Если бы Путин пошел дальше, и если он пойдет еще дальше, если он попытается перебросить туда силы, расширить наступление, я практически уверен, что Соединенные Штаты позволят нам бить ATACMS на более дальнее расстояние. Потому что это так работает. Это были сознательные красные линии от наших партнеров. Они нас поддержали в этой ситуации, чтобы фронт не рухнул, не посыпался. И я думаю, что эти сигналы где-то прочли в Кремле. Они поняли их четко», — сказал Мусиенко в эфире нацмарафона.
По его оценкам, сейчас наступление врага на Харьковском направлении остановлено. Это не означает, что россияне не будут пытаться продвигаться. Они пытаются это делать и сейчас, но безуспешно.
«Можно сказать, что враг не сумел расширить наступление на Харьковщине. А они планировали его еще по двум направлениям. Не распространили его на Сумщину. Понесли потери, вынуждены были также перекинуть определенные свои подразделения. Да, сейчас их еще проблематично выбить. Да, нужно еще больше оружия, нужно еще больше средств. Вместе с тем о том, что враг сейчас может попытаться масштабировать и расширить наступательные действия именно там, речь не идет сейчас», — считает руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Он отметил, что в районе Волчанска войска россиян деморализованы — как большими потерями, так и блокированием части оккупантов на Агрегатном заводе. Чтобы заставить захватчиков идти в бой, туда перебрасывают подразделения, выполняющие функции заградотрядов. При этом у РФ есть «пропагандистский выход» из ситуации на Харьковском направлении.
«С самого начала Россия готовила запасной сценарий, «план Б»: если им не удастся вклиниться глубже в украинскую линию обороны, распространить свое наступление, пройти дальше, возможно, взять Харьков в полуокружение, был заготовлен сценарий о так называемой «санитарной зоне». Кажется, беспроигрышный вариант пропагандистский. «Скажем, что так и задумано было, что на Харьков никто не шел, наша цель была – узкая полоса, которую сейчас контролируем. Стоять там до смерти, нести огромные потери». Ради чего – неясно. Потому что если «санитарная зона» — для того, чтобы прекратились обстрелы Белгородской области, так они не прекратились, по военным объектам туда как летело, так и будет лететь», — резюмировал Мусиенко.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: ATACMS, война, красные линии, мусиенко, наступ, наступление, сша, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что если ВС РФ попробуют продвигаться дальше, чем их так называемая «санитарная зона» в сторону Харькова, США разрешат применить по территории РФ ATACMS".