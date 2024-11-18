Мир — награда сильным — президент Литвы о разрешении бить ATACMS по РФ

Этот день настал! Украина теперь может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент в украинской борьбе с агрессором Россией. Мир не может быть достигнут через слабость. Мир — награда сильным. Оставайся сильной, Украина!