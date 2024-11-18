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Мир — награда сильным — президент Литвы о разрешении бить ATACMS по РФ

Мир 12:47   18.11.2024
Гитанас Науседа
президент Литвы
Мир — награда сильным — президент Литвы о разрешении бить ATACMS по РФ Фото: пресс-служба ОПУ

Этот день настал! Украина теперь может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент в украинской борьбе с агрессором Россией. Мир не может быть достигнут через слабость. Мир — награда сильным. Оставайся сильной, Украина!

Автор: Гитанас Науседа, президент Литвы
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Гитанас Науседа, президент Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этот день настал! Украина теперь может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент в…".