Мир – нагорода сильним – президент Литви про дозвіл бити ATACMS по РФ

Цей день настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент в українській боротьбі з агресором Росією. Мир не може бути досягнутий через слабкість. Мир – нагорода сильним. Залишайся сильною, Україно!