Мир – нагорода сильним – президент Литви про дозвіл бити ATACMS по РФ
Фото: пресслужба ОПУ
Цей день настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент в українській боротьбі з агресором Росією. Мир не може бути досягнутий через слабкість. Мир – нагорода сильним. Залишайся сильною, Україно!
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ATACMS, війна, науседа;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:47;
Кореспондент Гітанас Наусєда, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цей день настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент…".