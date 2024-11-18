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Мир – нагорода сильним – президент Литви про дозвіл бити ATACMS по РФ

Політика 12:47   18.11.2024
Гітанас Наусєда
президент Литви
Мир – нагорода сильним – президент Литви про дозвіл бити ATACMS по РФ Фото: пресслужба ОПУ

Цей день настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент в українській боротьбі з агресором Росією. Мир не може бути досягнутий через слабкість. Мир – нагорода сильним. Залишайся сильною, Україно!

Автор: Гітанас Наусєда, президент Литви
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:47;

  • Кореспондент Гітанас Наусєда, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цей день настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент…".