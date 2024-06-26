США визначили для Путіна “червоні лінії” на Харківщині – Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що якщо ЗС РФ спробують просуватися далі, ніж їхня так звана “санітарна зона”, в бік Харкова, США дозволять застосувати по території РФ ATACMS.

“Я думаю, що (при наступі РФ на Харківську область – Ред.) ми побачили в дії ефективність і наших сил, і підтримки Заходу. Бо, як мені видається, чітко було окреслено дозволом бити західною зброєю по території Росії своєрідні “червоні лінії” для Путіна. Якби Путін пішов далі, і якщо він піде ще далі, якщо він спробує перекинути туди сили, розширити наступ, я практично впевнений, що Сполучені Штати дозволять нам бити ATACMS на більш дальню відстань. Тому що це так працює. Це були свідомі “червоні лінії” від наших партнерів. Вони нас підтримали в цій ситуації, щоб фронт не обвалився, не посипався. І я думаю, що ці сигнали десь прочитали в Кремлі. Вони їх зрозуміли чітко, ці посили”, – сказав Мусієнко в етері нацмарафону.

За його оцінками, зараз наступ ворога на Харківському напрямку зупинено. Це не означає, що росіяни не намагатимуться просуватися. Вони намагаються це робити й зараз, але без успіху.

“Можна сказати в підсумку, що ворог не зумів розширити наступ на Харківщині. А вони планували ще по двох напрямках. Не поширив його на Сумщину. Зазнали втрат, змушені були перекинути певні свої підрозділи. Так, зараз їх ще проблематично вибити. Так, потрібно ще більше зброї, потрібно ще більше засобів. Разом із тим про те, що ворог може спробувати масштабувати та розширити наступальні дії саме там, мова не йде станом на зараз”, — вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

Він зазначив, що в районі Вовчанська війська росіян деморалізовані – як великими втратами, так і блокуванням частини окупантів на Агрегатному заводі. Щоб змусити загарбників йти в бій, туди перекидають підрозділи, що виконують функції загороджувальних загонів. При цьому РФ має “пропагандистський вихід” із ситуації на Харківському напрямку.

“Від самого початку Росія готувала запасний сценарій, “план Б”: якщо їм не вдасться вклинитися глибше в українську лінію оборони, поширити свій наступ, пройти далі, можливо, взяти Харків у напівоточення, був заготований одразу сценарій про так звану “санітарну зону”. Здається, безпрограшний варіант пропагандистський. Скажемо, що так і задумано було, що на Харків ніхто не йшов, наша мета була – вузька смуга, яку зараз контролюємо. “Стоять там насмерть, нести огромные потери”. Заради чого – неясно. Тому що якщо “санітарна зона” для того, щоб припинилися обстріли Бєлгородської області, так вони не припинилися, по військових об’єктах туди як летіло, так і буде летіти”, – резюмував Мусієнко.