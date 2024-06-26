Серед постраждалих у Дергачах під Харковом троє дітей: фото наслідків удару
У місті Дергачі в результаті удару керованою авіабомбою о 15:30 постраждали вісім людей, серед яких троє дітей, інформує ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, чотирьох людей із вибуховими травмами ушпиталили. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені приватні будинки, зайнялася господарча споруда на площі близько 20 квадратних метрів.
Наслідки удару КАБами по житловому сектору у Дергачах показала ДСНС. Господарчу споруду на території одного з домоволодінь вже загасили. За даними рятувальників, постраждали дев’ятеро людей.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Військові РФ завдали удару КАБами по житловому сектору в Дергачах, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко. Пізніше він додав, що постраждали п’ятеро людей. За його словами, літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, а у двох дітей та жінки — гостра реакція на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих від удару КАБом по приватному сектору дев’ять.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Дергачі, поліція, пострадалі, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 17:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі в результаті удару керованою авіабомбою о 15:30 постраждали вісім людей, серед яких троє дітей".