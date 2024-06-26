Среди пострадавших в Дергачах под Харьковом трое детей: фото последствий удара

В городе Дергачи в результате удара корректируемой авиабомбой в 15:30 пострадали восемь человек, среди которых трое детей, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, четверых человек со взрывными травмами госпитализировали. Еще четверо, среди которых трое детей, получили острую реакцию на стресс. Им медицинскую помощь оказали на месте. Повреждены частные дома, горит хозяйственная постройка на площади около 20 квадратных метров.

Последствия удара КАБами по жилому сектору в Дергачах показала ГСЧС. Пожар на территории одного из домовладений — загорелась хозяйственная постройка — уже потушили. По предварительным данным спасателей, пострадали девять человек.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек. По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших от удара КАБом по частному сектору девять.