Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:44
ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске
«Украинские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся боевых действий на севере Харьковской области 25 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска. 25 июня бои продолжались к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого», — проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) о событиях на фронте.
07:10
Ночью тревога была на Харьковщине из-за российской авиации
После отбоя в 23:53 тревогу в Харькове и области объявляли с 01:37 по 05:30. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.
По состоянию на 07:10 воздушная тревога актуальна для Волчанской и Липецкой громад.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".