Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:44

ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске

«Украинские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся боевых действий на севере Харьковской области 25 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска. 25 июня бои продолжались к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого», — проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) о событиях на фронте.

07:10

Ночью тревога была на Харьковщине из-за российской авиации

После отбоя в 23:53 тревогу в Харькове и области объявляли с 01:37 по 05:30. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.

По состоянию на 07:10 воздушная тревога актуальна для Волчанской и Липецкой громад.