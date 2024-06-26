Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте

Происшествия 07:44   26.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:44

ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске

«Украинские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся боевых действий на севере Харьковской области 25 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска. 25 июня бои продолжались к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого», — проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) о событиях на фронте.

Иллюстрация: карта ISW

07:10

Ночью тревога была на Харьковщине из-за российской авиации

После отбоя в  23:53 тревогу в Харькове и области объявляли с 01:37 по 05:30. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.

По состоянию на 07:10 воздушная тревога актуальна для Волчанской и Липецкой громад.

Читайте также: Сегодня 26 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
25.06.2024, 18:00
Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте
26.06.2024, 07:44
КАБом-250 с GPS-модулем впервые ударили россияне по Харькову – Синегубов
КАБом-250 с GPS-модулем впервые ударили россияне по Харькову – Синегубов
25.06.2024, 21:14
Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)
Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)
26.06.2024, 00:27
Жара отступила. Какой будет погода 26 июня в Харькове и области
Жара отступила. Какой будет погода 26 июня в Харькове и области
25.06.2024, 19:51
ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске, ВС РФ перебрасывают дополнительные силы
ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске, ВС РФ перебрасывают дополнительные силы
26.06.2024, 07:34

Новости по теме:

23:40
Главные новости Харькова 25.06: «прилеты», 90 наших вернули из плена РФ
23:15
Главные новости Харькова 24 июня: Терехов написал генсеку ООН, удар КАБами
19:39
Главные новости Харькова 23 июня: удар четырех КАБов, ситуация на фронте
15:03
В Харькове взрывы — Терехов, город атакуют КАБами
23:06
Главные новости Харькова 21 июня: приговор корректировщику, утонул ребенок

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 26 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".