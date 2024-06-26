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Ночью на Харьковщине из-за обстрелов горели объекты торговли

Происшествия 08:38   26.06.2024
Оксана Горун
Ночью на Харьковщине из-за обстрелов горели объекты торговли Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Ночью армия РФ обстреляла Боровую и Купянск, сообщили в ГСЧС.

«Ночью обстрелам подверглись с. Боровая Изюмского района и г. Купянск. В Боровой разрушены два торговых заведения. Там возникли пожары на общей площади 220 кв. м. В Купянске горели конструктивные элементы разрушенного частного дома на площади 5 кв. м и легковой автомобиль. В обоих случаях без пострадавших. Все пожары оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В целом за сутки спасатели 13 раз выезжали тушить пожары на Харьковщине, три из них возникли из-за российских обстрелов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ обстреляла Боровую и Купянск, сообщили в ГСЧС".