Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі

Вночі армія РФ обстріляла Борову та Куп’янськ, повідомили в ДСНС.

“Вночі обстрілів зазнали с. Борова Ізюмського району та м. Куп’янськ. У Боровій зруйновані 2 торговельні заклади. Там виникли пожежі на загальній площі 220 м кв. У Куп’янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 м кв. та легковий автомобіль. В обох випадках без постраждалих. Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники 13 разів виїжджали гасити пожежі на Харківщині, три з них виникли через російські обстріли.