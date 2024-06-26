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Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі

Події 08:38   26.06.2024
Оксана Горун
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вночі армія РФ обстріляла Борову та Куп’янськ, повідомили в ДСНС.

“Вночі обстрілів зазнали с. Борова Ізюмського району та м. Куп’янськ. У Боровій зруйновані 2 торговельні заклади. Там виникли пожежі на загальній площі 220 м кв. У Куп’янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 м кв. та легковий автомобіль. В обох випадках без постраждалих. Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Загалом за добу рятувальники 13 разів виїжджали гасити пожежі на Харківщині, три з них виникли через російські обстріли.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ обстріляла Борову та Куп’янськ, повідомили в ДСНС".