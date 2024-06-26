Пытаются прорваться, несут потери: что с россиянами на Агрегатном в Волчанске

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в городе Волчанск на Харьковщине и заблокированных оккупантах на Агрегатном заводе.

«Ситуация в городе Волчанск изменчива. Там идут уличные бои. Действительно, несколько десятков оккупантов заблокированы на одном из промышленных предприятий в городе Волчанск. Они пытаются прорваться, однако постоянно несут потери», — отметил глава ХОВА.

По его словам, задача украинских военных — нанести противнику поражение на Липцевском и Волчанском направлениях, уничтожить максимальное количество живой силы врага, военной техники и вооружения.

Видео: ХОВА

Напомним, группа оккупантов вероятно оказалась в ловушке на Агрегатном заводе в Волчанске. В течение выходных об этой ситуации поступали противоречивые сообщения. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что россияне пытались форсировать реку Волчья, но, попав под плотный огонь, укрылись на Агрегатном заводе. Подходы к нему — под огневым контролем ВСУ. По данным Машовца, в ловушке находится около двух сотен оккупантов, включая раненых и мертвых. В то же время команда DeepState информирует, что россиянам в ловушке доставляют воду и еду дронами. Также захватчики периодически совершают прорывы на завод небольшими группами, несколько дней назад прорвалась МТ-ЛБ с подкреплением и БК. Американский Институт изучения войны (ISW), который сутки назад опровергал информацию об окружении, впоследствии изменил оценку, признав, что по крайней мере 15 июня россияне на заводе были. Остаются ли там по состоянию на текущие сутки, аналитики проверить не смогли.