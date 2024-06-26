Намагаються прорватися, несуть втрати: що з росіянами на заводі у Вовчанську
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію у місті Вовчанськ на Харківщині та заблокованих окупантів на Агрегатному заводі.
«Ситуація у місті Вовчанськ мінлива. Там йдуть вуличні бої. Дійсно, кілька десятків окупантів заблоковані на одному з промислових підприємств у місті Вовчанськ. Вони намагаються прорватися, однак постійно несуть втрати», – зазначив голова ХОВА.
За його словами, наразі завдання українських військових – завдати противнику ураження на Липцівському і Вовчанському напрямках, знищити максимальну кількість живої сили ворога, військової техніки та озброєння.
Відео: ХОВА
Нагадаємо, група окупантів, ймовірно, опинилася в пастці на Агрегатному заводі у Вовчанську. Протягом вихідних про цю ситуацію надходили суперечливі повідомлення. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що росіяни намагалися форсувати річку Вовча, але потрапивши під щільний вогонь сховалися на Агрегатному заводі. Підходи до нього – під вогневим контролем ЗСУ. За даними Машовця, у пастці знаходиться близько двох сотень окупантів, включно з пораненими та мертвими. Водночас команда DeepState інформує, що росіянам у пастці доправляють воду та їжу дронами. Також загарбники періодично здійснюють прориви на завод невеликими групами, кілька днів тому прорвалася МТ-ЛБ із підкріпленням та БК. Американський Інститут вивчення війни (ISW), який добу тому спростовував інформацію про оточення, згодом змінив оцінку, визнавши, що принаймні 15 червня росіяни на заводі були. Чи залишаються там станом на поточну добу, аналітики перевірити не змогли.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Агрегатный, вовчанськ, окупанти, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію у місті Вовчанськ на Харківщині та заблокованих окупантів на Агрегатному заводі.".