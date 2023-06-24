Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу

В ночь на 24 июня российская армия ударила ракетами по Слободскому району Харькова — там зафиксировано три “прилета”.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов. По его словам, одна из ракет попала в газовую трубу. Начался пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.

Информации о пострадавших у Терехова нет.

Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300.