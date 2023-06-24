Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу
В ночь на 24 июня российская армия ударила ракетами по Слободскому району Харькова — там зафиксировано три “прилета”.
Об этом сообщает мэр Игорь Терехов. По его словам, одна из ракет попала в газовую трубу. Начался пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.
Информации о пострадавших у Терехова нет.
Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300.
Читайте также: Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 в сторону Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 03:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 24 июня российская армия ударила ракетами по Слободскому району Харькова — там зафиксировано три “прилета”.".