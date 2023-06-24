Враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300 — Синегубов

Российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала», — пишет Синегубов.

Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.