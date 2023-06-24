Враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300 — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала», — пишет Синегубов.
Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 03:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".