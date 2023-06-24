Ворог ударив по Харкову трьома ракетами С-300 – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила”, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали лунати вибухи. Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".