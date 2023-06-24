Ворог ударив по Харкову трьома ракетами С-300 – Синєгубов

Російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали лунати вибухи. Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.