Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадала гражданская инфраструктура. Раненых на Харьковщине нет.
«За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии и минометов обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области», — написал Синегубов в telegram.
По его информации, под ударами оккупантов была преимущественно гражданская инфраструктура.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадала гражданская инфраструктура. Раненых на Харьковщине нет".