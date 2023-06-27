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Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки

Происшествия 08:34   27.06.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадала гражданская инфраструктура. Раненых на Харьковщине нет.

«За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии и минометов обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под ударами оккупантов была преимущественно гражданская инфраструктура.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадала гражданская инфраструктура. Раненых на Харьковщине нет".