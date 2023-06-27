Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадала гражданская инфраструктура. Раненых на Харьковщине нет.

«За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии и минометов обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под ударами оккупантов была преимущественно гражданская инфраструктура.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул начальник ХОВА.