Украинские силы удерживают позиции на левобережье Херсонщины — ISW
Силы обороны Украины форсировали Днепр в районе Антоновского моста и закрепились там на позициях, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Также сообщают о присутствии ВСУ в других районах на левом берегу Днепра.
«Кадры с геолокацией подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы удерживают позиции возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу в Херсонской области. На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июня, видно, как российские войска ведут огонь по украинским позициям у Антоновского моста, а российская пехота отступает из района моста», — сообщили аналитики в актуальной сводке.
Также в ISW, ссылаясь на российские источники, отметили, что украинские силы контролируют дачный участок возле города Олешки, а береговая линия вблизи Голой Пристани стала оспариваемой территорией.
В целом на юге Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступление. Боевые действия происходили, как минимум, на двух направлениях.
«Украинские и российские силы продолжали боестолкновения в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, и по состоянию на 26 июня украинские силы добились успехов», — подчеркнули в Институте изучения войны.
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В первую очередь речь идет об освобождении села Ровнополь. По данным ISW, бои продолжаются в районе Новодаровки, Работино и Пятихаток. Информация об исходе боевых действий на этих направлениях пока противоречивая.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны Украины форсировали Днепр в районе Антоновского моста и закрепились там на позициях, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Также сообщают о присутствии ВСУ в других районах на левом берегу Днепра".