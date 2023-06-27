Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW

Сили оборони України форсували Дніпро у районі Антонівського моста та закріпилися там на позиціях, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Також повідомляють про присутність ЗСУ в інших районах на лівому березі Дніпра.

“Кадри з геолокацією підтвердили, що станом на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області. На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 червня, видно, як російські війська ведуть вогонь по українських позиціях біля Антонівського моста, а російська піхота відступає з району моста”, – повідомили аналітики в актуальному зведенні.

Також в ISW, посилаючись на російські джерела, зазначили, що українські сили контролюють дачну ділянку біля міста Олешки, а берегова лінія поблизу Голої Пристані стала територією, що оспорюється.

Загалом на півдні Сили оборони України продовжують вести контрнаступ. Бойові дії відбувалися як мінімум на двох напрямках.

“Українські та російські сили продовжували бойові зіткнення в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, і станом на 26 червня українські сили досягли успіхів”, – підкреслили в Інституті вивчення війни.

Передусім йдеться про звільнення села Рівнополь. За даними ISW, бої продовжуються в районі Новодарівки, Роботиного та П’ятихаток. Інформація про результат бойових дій на цих напрямках поки що суперечлива.