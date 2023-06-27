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Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW

Події 08:05   27.06.2023
Оксана Горун
Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW

Сили оборони України форсували Дніпро у районі Антонівського моста та закріпилися там на позиціях, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Також повідомляють про присутність ЗСУ в інших районах на лівому березі Дніпра.

“Кадри з геолокацією підтвердили, що станом на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області. На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 червня, видно, як російські війська ведуть вогонь по українських позиціях біля Антонівського моста, а російська піхота відступає з району моста”, – повідомили аналітики в актуальному зведенні.

Також в ISW, посилаючись на російські джерела, зазначили, що українські сили контролюють дачну ділянку біля міста Олешки, а берегова лінія поблизу Голої Пристані стала територією, що оспорюється.

Загалом на півдні Сили оборони України продовжують вести контрнаступ. Бойові дії відбувалися як мінімум на двох напрямках.

Карта фронту у Запорізькій області від ISW

“Українські та російські сили продовжували бойові зіткнення в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, і станом на 26 червня українські сили досягли успіхів”, – підкреслили в Інституті вивчення війни.

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Передусім йдеться про звільнення села Рівнополь. За даними ISW, бої продовжуються в районі Новодарівки, Роботиного та П’ятихаток. Інформація про результат бойових дій на цих напрямках поки що суперечлива.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України форсували Дніпро у районі Антонівського моста та закріпилися там на позиціях, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Також повідомляють про присутність ЗСУ в інших районах на лівому березі Дніпра".