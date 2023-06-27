Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждала цивільна інфраструктура. Поранених на Харківщині немає.

“Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, під ударами окупантів була переважно цивільна інфраструктура.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – наголосив начальник ХОВА.