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Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу

Події 08:34   27.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждала цивільна інфраструктура. Поранених на Харківщині немає.

“Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, під ударами окупантів була переважно цивільна інфраструктура.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – наголосив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждала цивільна інфраструктура. Поранених на Харківщині немає".