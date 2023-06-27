Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу
Фото: пресслужба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждала цивільна інфраструктура. Поранених на Харківщині немає.
“Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів області”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, під ударами окупантів була переважно цивільна інфраструктура.
“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – наголосив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждала цивільна інфраструктура. Поранених на Харківщині немає".