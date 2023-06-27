В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал семь населенных пунктов Харьковской области, которые были под вражескими обстрелами в течение суток.
На Слобожанском направлении противник обстрелял более 20 населенных пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, — Уды, Казачья Лопань и Красное Первое.
На Купянском направлении обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал семь населенных пунктов Харьковской области, которые были под вражескими обстрелами в течение суток.".