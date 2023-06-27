В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал семь населенных пунктов Харьковской области, которые были под вражескими обстрелами в течение суток.

На Слобожанском направлении противник обстрелял более 20 населенных пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, — Уды, Казачья Лопань и Красное Первое.

На Купянском направлении обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое Харьковской области.