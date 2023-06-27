Live
  • Вторник 27.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Политика 19:21   27.06.2023
Елена Нагорная
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал семь населенных пунктов Харьковской области, которые были под вражескими обстрелами в течение суток.

На Слобожанском направлении противник обстрелял более 20 населенных пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, — Уды, Казачья Лопань и Красное Первое.

На Купянском направлении обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ наступала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области
Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области
27.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
27.06.2023
ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях на Харьковщине – ХОВА
ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях на Харьковщине – ХОВА
27.06.2023

Новости по теме:

19:21
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
18:51
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
17:21
Завтра трамвай в Харькове временно изменит маршрут
17:03
В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров
16:11
«Касательно Харькова и Пушкина – давняя история» — Синегубов о вывеске театра

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 19:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал семь населенных пунктов Харьковской области, которые были под вражескими обстрелами в течение суток.".