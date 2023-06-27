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У Генштабі назвали сім населених пунктів Харківщини, які обстріляла армія РФ

Політика 19:21   27.06.2023
Олена Нагорна
У Генштабі назвали сім населених пунктів Харківщини, які обстріляла армія РФ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав сім населених пунктів Харківської області, які були під ворожими обстрілами протягом доби.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 20 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Козача Лопань та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку також зазнали обстрілів понад 20 населених пунктів. Серед них Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове Харківської області.

Читайте також: Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 19:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав сім населених пунктів Харківської області, які були під ворожими обстрілами протягом доби.".