У Генштабі назвали сім населених пунктів Харківщини, які обстріляла армія РФ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав сім населених пунктів Харківської області, які були під ворожими обстрілами протягом доби.
На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 20 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Козача Лопань та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку також зазнали обстрілів понад 20 населених пунктів. Серед них Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав сім населених пунктів Харківської області, які були під ворожими обстрілами протягом доби.".