У Генштабі назвали сім населених пунктів Харківщини, які обстріляла армія РФ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав сім населених пунктів Харківської області, які були під ворожими обстрілами протягом доби.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 20 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Козача Лопань та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку також зазнали обстрілів понад 20 населених пунктів. Серед них Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове Харківської області.