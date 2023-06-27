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Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)

Події 07:21   27.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли за минулу добу.

“На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку Стельмахівки”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Стельмахівка – село на Луганщині, біля адмінкордону з Харківщиною. Найближчий до нього центр громади у Харківській області – Борова.

Під мінометними та артилерійськими обстрілами за добу були: Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне – на Слобожанському напрямку. На Куп’янському ворог бив по Красному Першому, Фиголівці, Новомлинську, Дворічній, Масютівці, Кислівці та Берестовому.

Минулої доби армія РФ атакувала Україну ракетами “Калібр” і С-300, безпілотниками. Противник здійснив 45 авіаційних ударів та 38 обстрілів з РСЗВ.

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Зіткнення тривають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За добу їх сталося 38.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога“, – поінформували у зведенні Генштабу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 07:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли за минулу добу".