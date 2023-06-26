Ворог намагається бути активним – Череватий про бої під Куп’янськом і Лиманом
Протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, що охоплює частини Луганської, Харківської та Донецької областей, російські військові спробували провести 12 атак.
Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«Ворог намагається бути активним там. Атакує нас», – сказав Череватий.
За його даними, військові РФ завдали 477 ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 11 авіанальотів.
«Під час відбиття атак ворога 99 окупантів знищено, 152 зазнали поранень, взяті в полон. Знищили два ворожі БТРи, бойову машину піхоти, САУ «Мста-С» гаубицю Д-20, шість дронів-камікадзе, міномет та чотири вантажівки з боєприпасами», – повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, що охоплює частини Луганської, Харківської та Донецької областей, російські військові спробували провести 12 атак.".