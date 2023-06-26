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Які населені пункти Харківщини були під ворожими обстрілами – дані Генштабу

Події 18:47   26.06.2023
Олена Нагорна
Які населені пункти Харківщини були під ворожими обстрілами – дані Генштабу

Протягом доби армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка й Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворог гатив по населених пунктах Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 18:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".