Які населені пункти Харківщини були під ворожими обстрілами – дані Генштабу

Протягом доби армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка й Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворог гатив по населених пунктах Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове.