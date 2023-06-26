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Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Генштаба

Происшествия 18:47   26.06.2023
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Генштаба

В течение суток армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении обстрелам подверглись Уды, Червоная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное.

На Купянском направлении враг бил по населенным пунктам Красное Первое, Васильцовка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: Три авиаудара и обстрелы — Генштаб сообщил о событиях на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".