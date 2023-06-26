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Враг пытается быть активным — Череватый о боях под Купянском и Лиманом

Общество 19:08   26.06.2023
Елена Нагорная
Враг пытается быть активным — Череватый о боях под Купянском и Лиманом

В течение суток на Купянско-Лиманском направлении, охватывающем части Луганской, Харьковской и Донецкой областей, российские военные попытались провести 12 атак.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Враг пытается быть активным там. Атакует нас», — сказал Череватый.

По его данным, военные РФ нанесли по позициям украинских защитников 477 ударов из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 11 авианалетов.

«Во время отражения атак врага 99 оккупантов уничтожены, 152 получили ранения, взяты в плен. Уничтожили два вражеских БТР, БМП, САУ «Мста-С» гаубицу Д-20, шесть дронов-камикадзе, миномет и четыре грузовика с боеприпасами», — сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Купянско-Лиманском направлении, охватывающем части Луганской, Харьковской и Донецкой областей, российские военные попытались провести 12 атак.".