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Армия РФ наступала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

Происшествия 07:21   27.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ наступала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки.

«На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки», — отметили в Генштабе ВСУ.

Стельмаховка — село в Луганской области, у админграницы с Харьковщиной. Ближайший к нему центр громады в Харьковской области — Боровая.

Под минометными и артиллерийскими обстрелами за сутки были: Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцево, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное — на Слобожанском направлении. На Купянском враг бил по Красному Первому, Фиголовке, Новомлынску, Двуречной, Масютовке, Кисловке и Берестовому.

За минувшие сутки армия РФ атаковала Украину ракетами «Калибр» и С-300, беспилотниками. Противник совершил 45 авиационных ударов и 38 обстрелов из РСЗО.

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Боестолкновения продолжаются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки их произошло 38.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных целей врага», — проинформировали в сводке Генштаба.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 07:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки".