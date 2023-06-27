Армия РФ наступала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки.

«На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки», — отметили в Генштабе ВСУ.

Стельмаховка — село в Луганской области, у админграницы с Харьковщиной. Ближайший к нему центр громады в Харьковской области — Боровая.

Под минометными и артиллерийскими обстрелами за сутки были: Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцево, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное — на Слобожанском направлении. На Купянском враг бил по Красному Первому, Фиголовке, Новомлынску, Двуречной, Масютовке, Кисловке и Берестовому.

За минувшие сутки армия РФ атаковала Украину ракетами «Калибр» и С-300, беспилотниками. Противник совершил 45 авиационных ударов и 38 обстрелов из РСЗО.

Боестолкновения продолжаются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки их произошло 38.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных целей врага», — проинформировали в сводке Генштаба.