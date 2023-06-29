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Генштаб: об атаках Украины ракетами и БпЛА и авиаударе по Харьковщине

Происшествия 07:10   29.06.2023
Елена Нагорная
Генштаб: об атаках Украины ракетами и БпЛА и авиаударе по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Русская Лозовая под Харьковом, а также обстреляла из минометов и артиллерии более 25 населенных пунктов на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Из них на Харьковщине, среди прочих, — Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки.

Генштаб пишет, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 40 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed». Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам», — сообщают в ведомстве.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 07:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Русская Лозовая под Харьковом, а также обстреляла из минометов и артиллерии более 25 населенных пунктов на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".