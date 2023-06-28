РФ нанесла авиаудар в районе Русской Лозовой под Харьковом — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Русская Лозовая под Харьковом, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 19 населенных пунктов области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении вражеским ударам подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки.
На Купянском направлении обстреляны населенные пункты Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Русская Лозовая под Харьковом, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 19 населенных пунктов области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".