РФ нанесла авиаудар в районе Русской Лозовой под Харьковом — Генштаб

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Русская Лозовая под Харьковом, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 19 населенных пунктов области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении вражеским ударам подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки.

На Купянском направлении обстреляны населенные пункты Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.