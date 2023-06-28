РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб
Армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Руська Лозова під Харковом, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 19 населених пунктів області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворожих ударів зазнали Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки.
На Куп’янському напрямку обстріляні населені пункти Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Руська Лозова під Харковом, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 19 населених пунктів області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".