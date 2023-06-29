Генштаб: про атаки України ракетами і БпЛА та авіаудар по Харківщині
Армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Руська Лозова під Харковом, а також обстріляла з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
З них на Харківщині, серед інших, – Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки.
Генштаб пише, що супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.
“Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах“, – повідомляють у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 07:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Руська Лозова під Харковом, а також обстріляла з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".