Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба

В вечерней сводке Генштаба — данные о немногочисленных обстрелах Харьковской области. Однако враг продолжает бить авиацией по Купянскому району.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины враг за сутки применил шесть ракет С-300 (били по Чугуеву и Запорожью). Также армия РФ нанесла 23 авиаудара и совершила около 46 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там случилось около 22 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции», — отметили в ГШ.