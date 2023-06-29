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Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба

Происшествия 18:54   29.06.2023
Оксана Горун
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба

В вечерней сводке Генштаба — данные о немногочисленных обстрелах Харьковской области. Однако враг продолжает бить авиацией по Купянскому району.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины враг за сутки применил шесть ракет С-300 (били по Чугуеву и Запорожью). Также армия РФ нанесла 23 авиаудара и совершила около 46 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там случилось около 22 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 18:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба — данные о немногочисленных обстрелах Харьковской области. Однако враг продолжает бить авиацией по Купянскому району".