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Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу

Події 18:54   29.06.2023
Оксана Горун
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу

У вечірньому зведенні Генштабу – дані про нечисленні обстріли Харківської області. Однак ворог продовжує бити авіацією по Куп’янському району.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове  Харківської області“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Загалом по території України ворог за добу застосував шість ракет С-300 (били по Чугуєву та Запоріжжю). Також армія РФ завдала 23 авіаударів і здійснила близько 46 обстрілів з РСЗВ.

Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося близько 22 бойових зіткнень.

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Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції“, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні Генштабу – дані про нечисленні обстріли Харківської області. Однак ворог продовжує бити авіацією по Куп’янському району".