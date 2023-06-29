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Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 09:38   29.06.2023
Олена Нагорна
Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)

О 1:00 29 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області.

Дві ракети впали у центрі Чугуєва, ще одна – у передмісті, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів та приватних авто.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 1:00 29 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області.".