Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)

О 1:00 29 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області.

Дві ракети впали у центрі Чугуєва, ще одна – у передмісті, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів та приватних авто.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура