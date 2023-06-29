Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)
О 1:00 29 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області.
Дві ракети впали у центрі Чугуєва, ще одна – у передмісті, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів та приватних авто.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 09:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 1:00 29 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області.".