Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
В 1:00 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области.
Две ракеты упали в центре Чугуева, еще одна — в пригороде, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Правоохранители зафиксировали повреждения многоэтажки, магазинов и частных автомобилей.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 09:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 1:00 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области.".