Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)

В 1:00 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области.

Две ракеты упали в центре Чугуева, еще одна — в пригороде, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Правоохранители зафиксировали повреждения многоэтажки, магазинов и частных автомобилей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура