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Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 09:38   29.06.2023
Елена Нагорная
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В 1:00 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области.

Две ракеты упали в центре Чугуева, еще одна — в пригороде, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Правоохранители зафиксировали повреждения многоэтажки, магазинов и частных автомобилей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 1:00 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области.".