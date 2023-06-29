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Ночью армия РФ ударила ракетами по Чугуеву: Синегубов сообщил о повреждениях

Происшествия 08:26   29.06.2023
Елена Нагорная
Ночью армия РФ ударила ракетами по Чугуеву: Синегубов сообщил о повреждениях Фото: пресс-служба ХОВА

Около 1:00 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Зафиксированы попадания в землю. Повреждены жилые дома неподалеку и автомобили. Предварительно, без пострадавших», — информирует начальник ХОВА.

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Также он напомнил, что за минувшие сутки в регионе — трое погибших и пострадавшая в результате обстрелов захватчиков.

▪️ В результате обстрела из РСЗО «Ураган» села Куриловка Купянского района повреждены частные жилые дома. Ранения получила 70-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии.

▪️ В селе Волчанские Хутора Чугуевского района погибли трое гражданских мужчин — 45-ти, 48-ми и 57-ми лет.

▪️ В селе Колодезное Купянского района повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

▪️ Вследствие обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 08:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:00 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".