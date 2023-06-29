Ночью армия РФ ударила ракетами по Чугуеву: Синегубов сообщил о повреждениях
Около 1:00 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Зафиксированы попадания в землю. Повреждены жилые дома неподалеку и автомобили. Предварительно, без пострадавших», — информирует начальник ХОВА.
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Также он напомнил, что за минувшие сутки в регионе — трое погибших и пострадавшая в результате обстрелов захватчиков.
▪️ В результате обстрела из РСЗО «Ураган» села Куриловка Купянского района повреждены частные жилые дома. Ранения получила 70-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии.
▪️ В селе Волчанские Хутора Чугуевского района погибли трое гражданских мужчин — 45-ти, 48-ми и 57-ми лет.
▪️ В селе Колодезное Купянского района повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
▪️ Вследствие обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 08:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:00 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".