Армия РФ запускает ракеты по Харьковщине: жителей призывают быть в укрытиях

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:01 29 июня из-за пуска вражеской ракеты.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник и призывает харьковчан быть в укрытиях.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде регионов, среди которых Харьковщина.

Наблюдатели в Telegram написали о запусках минимум пяти ракет. Взрывы были слышны в Харькове и в Чугуевском районе.

Армия РФ нанесла удары по Харьковщине предварительно из ЗРК С-300 — информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается, сообщил Мельник.