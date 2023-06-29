Армия РФ запускает ракеты по Харьковщине: жителей призывают быть в укрытиях
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:01 29 июня из-за пуска вражеской ракеты.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник и призывает харьковчан быть в укрытиях.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде регионов, среди которых Харьковщина.
Наблюдатели в Telegram написали о запусках минимум пяти ракет. Взрывы были слышны в Харькове и в Чугуевском районе.
Армия РФ нанесла удары по Харьковщине предварительно из ЗРК С-300 — информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается, сообщил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 01:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:01 29 июня из-за пуска вражеской ракеты.".