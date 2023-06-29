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Армия РФ запускает ракеты по Харьковщине: жителей призывают быть в укрытиях

Происшествия 01:16   29.06.2023
Елена Нагорная
Армия РФ запускает ракеты по Харьковщине: жителей призывают быть в укрытиях

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:01 29 июня из-за пуска вражеской ракеты.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник и призывает харьковчан быть в укрытиях.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде регионов, среди которых Харьковщина.

Наблюдатели в Telegram написали о запусках минимум пяти ракет. Взрывы были слышны в Харькове и в Чугуевском районе.

Армия РФ нанесла удары по Харьковщине предварительно из ЗРК С-300 — информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается, сообщил Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 01:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:01 29 июня из-за пуска вражеской ракеты.".