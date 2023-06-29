Live
  • Четвер 29.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях

Події 01:16   29.06.2023
Олена Нагорна
Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях

Повітряна тривога була оголошена в Харківській області об 01:01 29 червня через пуск ворожої ракети.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник та закликає харків’ян бути в укриттях.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці регіонів, серед яких Харківщина.

Спостерігачі в Telegram написали про запуски щонайменше п’яти ракет. Вибухи було чутно в Харкові та Чугуївському районі.

Армія РФ завдала ударів по Харківщині попередньо із ЗРК С-300 – інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється, повідомив Мельник.

Читайте також: РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях
Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях
29.06.2023
Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)
Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)
28.06.2023
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
28.06.2023
“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
28.06.2023
16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом
16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом
28.06.2023
Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)
Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)
28.06.2023

Новини за темою:

22:49
РФ збільшила кількість ракетних ударів і атак дронами (інфографіка)
22:18
Синєгубов – про фейки щодо взяття Вагнером Вовчанська та боїв за Руську Лозову
21:27
Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)
21:01
Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)
20:35
У харківській галереї творчо відзначили День Конституції (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 01:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога була оголошена в Харківській області об 01:01 29 червня через пуск ворожої ракети.".