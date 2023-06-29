Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях
Повітряна тривога була оголошена в Харківській області об 01:01 29 червня через пуск ворожої ракети.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник та закликає харків’ян бути в укриттях.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці регіонів, серед яких Харківщина.
Спостерігачі в Telegram написали про запуски щонайменше п’яти ракет. Вибухи було чутно в Харкові та Чугуївському районі.
Армія РФ завдала ударів по Харківщині попередньо із ЗРК С-300 – інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється, повідомив Мельник.
Читайте також: РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 01:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога була оголошена в Харківській області об 01:01 29 червня через пуск ворожої ракети.".