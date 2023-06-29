Армія РФ запускає ракети по Харківщині: жителів закликають бути в укриттях

Повітряна тривога була оголошена в Харківській області об 01:01 29 червня через пуск ворожої ракети.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник та закликає харків’ян бути в укриттях.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці регіонів, серед яких Харківщина.

Спостерігачі в Telegram написали про запуски щонайменше п’яти ракет. Вибухи було чутно в Харкові та Чугуївському районі.

Армія РФ завдала ударів по Харківщині попередньо із ЗРК С-300 – інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється, повідомив Мельник.