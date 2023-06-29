Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження
Близько 1:00 29 червня ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по місту Чугуїв, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих”, – інформує начальник ХОВА.
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Також він нагадав, що за минулу добу в регіоні – троє загиблих і постраждала внаслідок обстрілів загарбників.
▪️ Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” села Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістала 70-річна жінка. Ушпиталена в тяжкому стані.
▪️ У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинули троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.
▪️ У селі Колодязне Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.
▪️ Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 08:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:00 29 червня ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по місту Чугуїв, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".