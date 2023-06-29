Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження

Близько 1:00 29 червня ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по місту Чугуїв, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих”, – інформує начальник ХОВА.

Також він нагадав, що за минулу добу в регіоні – троє загиблих і постраждала внаслідок обстрілів загарбників.

▪️ Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” села Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістала 70-річна жінка. Ушпиталена в тяжкому стані.

▪️ У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинули троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

▪️ У селі Колодязне Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.

▪️ Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.