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Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження

Події 08:26   29.06.2023
Олена Нагорна
Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження Фото: пресслужба ХОВА

Близько 1:00 29 червня ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по місту Чугуїв, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих”, – інформує начальник ХОВА.

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Також він нагадав, що за минулу добу в регіоні – троє загиблих і постраждала внаслідок обстрілів загарбників.

▪️ Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” села Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістала 70-річна жінка. Ушпиталена в тяжкому стані.

▪️ У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинули троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

▪️ У селі Колодязне Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.

▪️ Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:00 29 червня ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по місту Чугуїв, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".