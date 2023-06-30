Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Ночью Украину опять атаковали «Шахедами», а также — ракетами из ЗРК С-300, проинформировали в утреннем сообщении Генштаба ВСУ. По Харьковской области за сутки нанесли авиаудар.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские ударные БПЛА типа «Shahed» и зенитные управляемые ракеты С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке ГШ.

На Купянском направлении враг нанес авиаудар в районе Кисловки. Из артиллерии и минометов армия РФ обстреляли Кисловку и Берестовое, а также более 10 населенных пунктов на Северском и Слобожанском направлениях.

Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там произошло 31 боевое столкновение.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — привели данные в Генштабе.