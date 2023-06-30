Live
  • Пятница 30.06.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Происшествия 07:05   30.06.2023
Оксана Горун
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Ночью Украину опять атаковали «Шахедами», а также — ракетами из ЗРК С-300, проинформировали в утреннем сообщении Генштаба ВСУ. По Харьковской области за сутки нанесли авиаудар.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские ударные БПЛА типа «Shahed» и зенитные управляемые ракеты С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке ГШ.

На Купянском направлении враг нанес авиаудар в районе Кисловки. Из артиллерии и минометов армия РФ обстреляли Кисловку и Берестовое, а также более 10 населенных пунктов на Северском и Слобожанском направлениях.

Читайте также: Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)

Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там произошло 31 боевое столкновение.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — привели данные в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харькова появится еще один город-побратим
У Харькова появится еще один город-побратим
29.06.2023
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
30.06.2023
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
29.06.2023
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
29.06.2023
На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру
На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру
29.06.2023
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
29.06.2023

Новости по теме:

18:54
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба
16:56
Если к октябрю наступление ВСУ будет без успеха, ЕС захочет «заморозить» войну
07:10
Генштаб: об атаках Украины ракетами и БпЛА и авиаударе по Харьковщине
19:00
РФ нанесла авиаудар в районе Русской Лозовой под Харьковом — Генштаб
10:56
На Харьковщине будут судить боевика «ДНР», раненного во время обстрела

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 07:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Украину опять атаковали «Шахедами», а также — ракетами из ЗРК С-300, проинформировали в утреннем сообщении Генштаба ВСУ. По Харьковской области за сутки нанесли авиаудар".