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Нічний ракетно-авіаційний удар та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

Події 07:05   30.06.2023
Оксана Горун
Нічний ракетно-авіаційний удар та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

Вночі Україну знову атакували “Шахедами”, а також – ракетами із ЗРК С-300, проінформували у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ. По Харківській області за добу завдали авіаудару.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed” та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили у зведенні ГШ.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Кислівки. З артилерії та мінометів армія РФ обстріляли Кислівку та Берестове, а також понад 10 населених пунктів на Сіверському та Слобожанському напрямках.

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Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там сталося 31 бойове зіткнення.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях”, – повідомили подробиці в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 07:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі Україну знову атакували “Шахедами”, а також – ракетами із ЗРК С-300, проінформували у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ. По Харківській області за добу завдали авіаудару".