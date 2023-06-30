Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и поговорил там с военными (видео)
Фото: ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов побывал в Купянском районе, который сейчас является одним из самых горячих направлений Харьковщины.
Как сообщили в ХОВА, Синегубов посетил позиции украинских защитников и пообщался с личным составом.
Также бойцам передали 11 квадрокоптеров, 2 тепловизора и зарядную станцию.
«Эта помощь позволит отслеживать захватчиков как ночью, так и днем с воздуха. Продолжаем помогать Вооруженным силам Украины и работать на общую победу», — отметил глава ХОВА.
Синегубов в ходе визита также наградил работников местных администраций и коммунальных предприятий района — почетными грамотами и благодарностями отметили 20 специалистов.
Кроме того, председатель ХОВА и руководство района и громады обсудили и подготовку к отопительному сезону.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 20:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов побывал в Купянском районе, который сейчас является одним из самых горячих направлений Харьковщины.".