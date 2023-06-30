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Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и поговорил там с военными (видео)

Общество 20:48   30.06.2023
Виктория Яковенко
Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и поговорил там с военными (видео) Фото: ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов побывал в Купянском районе, который сейчас является одним из самых горячих направлений Харьковщины.

Как сообщили в ХОВА, Синегубов посетил позиции украинских защитников и пообщался с личным составом.

Также бойцам передали 11 квадрокоптеров, 2 тепловизора и зарядную станцию.

«Эта помощь позволит отслеживать захватчиков как ночью, так и днем с воздуха. Продолжаем помогать Вооруженным силам Украины и работать на общую победу», — отметил глава ХОВА.

Синегубов в ходе визита также наградил работников местных администраций и коммунальных предприятий района — почетными грамотами и благодарностями отметили 20 специалистов.

Кроме того, председатель ХОВА и руководство района и громады обсудили и подготовку к отопительному сезону.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 20:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов побывал в Купянском районе, который сейчас является одним из самых горячих направлений Харьковщины.".