Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и поговорил там с военными (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов побывал в Купянском районе, который сейчас является одним из самых горячих направлений Харьковщины.

Как сообщили в ХОВА, Синегубов посетил позиции украинских защитников и пообщался с личным составом.

Также бойцам передали 11 квадрокоптеров, 2 тепловизора и зарядную станцию.

«Эта помощь позволит отслеживать захватчиков как ночью, так и днем с воздуха. Продолжаем помогать Вооруженным силам Украины и работать на общую победу», — отметил глава ХОВА.

Синегубов в ходе визита также наградил работников местных администраций и коммунальных предприятий района — почетными грамотами и благодарностями отметили 20 специалистов.

Кроме того, председатель ХОВА и руководство района и громады обсудили и подготовку к отопительному сезону.